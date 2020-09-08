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В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

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Пилот смог записать ролик, в котором рассказал о произошедшем.

В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком. Об этом сообщили представители YouTube-канала Fighterbomber. Они опубликовали ролик, на котором заснят истребитель Ливийской национальной армии. На кадрах видно, что на земле лежит бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура. Автор ролика заявил о том, что ему пришлось катапультироваться. 

Цел и невредим. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни...Джипов пока не видно со врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле

русскоязычный летчик

Пилот заметил, что поврежденный самолет упал в 200-300 метров от него. В конце записи видно, как за автором ролика прилетает вертолет Ми-24. На данный момент информации о том, что сбил борт, нет.

Неизвестные пытались проникнуть в здание посольства Ливии в Минске.

Видео: YouTube / Fighterbomber

Теги: ливия, миг-29
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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