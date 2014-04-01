В Литве россиянину Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет

Гражданин РФ уже отбыл семилетний срок заключения.

В Литве россиянину Юрию Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет. Об этом говорится в постановлении государственного апелляционного суда. В инстанции напомнили, что фигурант дела признан виновным в преступлении, совершенном 13 января 1991 года.

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Напомним, что Меля арестовали во время частного визита в Литву в 2014 году. Отставного полковника приговорили к семи годам заключения в марте 2020 года по решению Вильнюсского окружного суда. Россиянина признали виновным в эпизоде, связанном с преступлением против человечества и военных преступлениях.

Адвокат Юрия Меля Галина Кардановская напомнила, что ее подзащитный уже отбыл наказание. Однако прокуратура задержала россиянина 12 марта текущего года еще на 20 дней. Следствие потребовало продления срока заключения, так как сочло, что наказание было слишком "мягким".

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