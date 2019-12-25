В битве за Жежмаряй во времена Второй мировой войны погибли 890 красноармейцев.

В Литве осквернили памятник советским воинам. Об этом сообщили журналисты Sputnik Литва со ссылкой на правоохранительные органы. По данным полиции, вандализм замечен на территории города Жежмаряй Каунасского уезда. Неизвестные облили красной краской мемориал.

Об инциденте сообщили в четверг около 8.15 по местному времени. Памятник установлен на местном кладбище. Помимо порчи памятника красной краской вандалы написали на нем оскорбительные надписи сообщение очевидцев

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статье за осквернение могилы и публичного места памяти. Напомним, что в Литве надругательство наказывается ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до одного года, а также общественными работами.

В Литве отметили, что рядом с советским памятником находится братское захоронение. При освобождении города погибли более 920 красноармейцев. Не все имена героев известны. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства России.

В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера.