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В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера

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Пострадала бронзовая скульптура Пьера Эллиота Трюдо.

В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера. Об этом сообщила Йоркская полиция (провинция Онтарио) через собственный Twitter-аккаунт. По данным правоохранительных органов, преступники вылили черную краску на скульптуру бывшего премьер-министра страны Пьера Эллиота Трюдо. Политик является отцом действующего премьер-министра Джастина Трюдо.

Офицеры полиции расследуют сообщение о том, что статуя Пьера Эллиота Трюдо в парке города Вон подверглась вандализму

сообщение полиции

В полиции отметили, что неприятный инцидент произошел в парке города Вон. Там расположен бронзовый памятник политика в полный рост. Представитель закона просят очевидцев вандализма связаться с ними. Телеканал CBC добавил, что к расследованию подключились сотрудники отдела по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу.

Видео: CBC

Теги: вандализм, вон, джастин трюдо, канада, пьер эллиот трюдо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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