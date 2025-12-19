В Докладе НАТО раскрыта информация о сети, которая поддерживает Вильнюс в медисреде.

На территории Литвы в настоящее время действует сеть из пяти тысяч "эльфов", которые используются властями для проведения информационных операций. Соответствующими данными располагают журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на документ, полученный в качестве отчета Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций. Западные эксперты утверждают, что такие "эльфы" занимаются в публичном пространстве "развенчиванием" недружественных, согласно официальной позиции властей из Вильнюса, высказываний. В тексте говорится о том, что государственные прибалтийские структуры работают в связке с гражданским обществом, реагируя на операции влияния. В данной области даже проводятся учебные события.

В докладе утверждается, что значительную роль в системе "эльфов" играет добровольческий Союз стрелков Литвы. Речь идет о местной военизированной структуре, которая интегрирована в вооруженные силы. Движение участвует в "повышении ситуационной осведомленности и реагировании на угрозы". Министерство по обороне в Литве выделяет финансовые гранты неправительственным организациям на "повышение устойчивости граждан". За 2024 год объем такой материальной поддержки составил порядка 600 тысяч евро (около 54,2 миллиона рублей).

