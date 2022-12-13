В Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку

Неравнодушная жительница Приморска отнесла неподвижную собаку в машину и отвезла к ветеринару.

В Ленобласти женщина спасла собаку от смерти. Она нашла пса в Приморске. Животное умирало от холода в лесу. Об этом сообщили в группе "Регион 78. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Вероятно, хозяин бросил питомца в лесу. Неравнодушная женщина отнесла неподвижную собаку в машину и отвезла к ветеринару. Жительница Приморска займется лечением животного.

В настоящий момент ветеринары проводят обследования найденного питомца. Больной собаке подбирают лечение.

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Фото: ВКонтакте / Регион 78 | Санкт-Петербург