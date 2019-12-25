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В Ленобласти завершился хакатон по модернизации кургана вещего Олега
Сегодня, 15:26
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В Ленобласти завершился хакатон по модернизации кургана вещего Олега

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Стали известны победители конкурса проектов благоустройства территории в Старой Ладоге.

Роскультцентр сообщил об итогах прошедшего в Ленинградской области всероссийского урбанистического форума-конкурса "Города". Мероприятие прошло в Волховском районе в мае: девяти молодым урбанистам, дизайнерам и архитекторам необходимо было представить и защитить проект благоустройства территории в селе Старая Ладога, известной как курган вещего Олега. 

Экспертное жюри присудило победу проекту Екатерины Пестряковой, Камиллы Сахаповой и Леры Смирновой. 

Помимо участия в конкурсе молодые урбанисты совершенствовали свои профессиональные навыки под эгидой Дарьи Бобровой, старшего преподавателя кафедры Архитектурного и Градостроительного наследия Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета, Дарьи Суханинской, городского исследователя и инженера-градостроителя, и Софьи Бабенко, создательницы Архподкаста. 


Теперь победивший проект ожидает воплощения в жизнь. Ожидается, что реализация его произойдет в 2022-2025 годах. 

Ранее стало известно, как будет выглядеть "Золотой пляж" в Зеленогорске после благоустройства

Фото: Роскультцентр в соцсети ВКонтакте

Теги: благоустройство, волховский район, города, курган вещего олега, ленобласть, модернизация, старая ладога, хакатон
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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