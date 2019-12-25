В Ленобласти завершился хакатон по модернизации кургана вещего Олега

Стали известны победители конкурса проектов благоустройства территории в Старой Ладоге.

Роскультцентр сообщил об итогах прошедшего в Ленинградской области всероссийского урбанистического форума-конкурса "Города". Мероприятие прошло в Волховском районе в мае: девяти молодым урбанистам, дизайнерам и архитекторам необходимо было представить и защитить проект благоустройства территории в селе Старая Ладога, известной как курган вещего Олега.

Экспертное жюри присудило победу проекту Екатерины Пестряковой, Камиллы Сахаповой и Леры Смирновой.

Помимо участия в конкурсе молодые урбанисты совершенствовали свои профессиональные навыки под эгидой Дарьи Бобровой, старшего преподавателя кафедры Архитектурного и Градостроительного наследия Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета, Дарьи Суханинской, городского исследователя и инженера-градостроителя, и Софьи Бабенко, создательницы Архподкаста.



Теперь победивший проект ожидает воплощения в жизнь. Ожидается, что реализация его произойдет в 2022-2025 годах.

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Фото: Роскультцентр в соцсети ВКонтакте