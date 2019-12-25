Молодые урбанисты модернизируют курган Вещего Олега

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» начался в Старой Ладоге.

В Волховском районе Ленинградской области стартовал трехдневный форум-марафон для молодых архитекторов - хакатон "Города". С 20 по 22 мая девяти участникам, приехавшим из разных регионов страны, предстоит работать над проектами благоустройства общественной территории в селе Старая Ладога - кургана Вещего Олега.

Курировать процесс и выбирать лучший проект будут эксперты организации "Городские реновации", представители Союза архитекторов, активисты из Старой Ладоги. Оцениваться будет качество проведенного исследования, архитектурно-планировочных решений и социокультурное программирование.

Победитель получит финансовую поддержку для благоустройства "места силы" в Старой Ладоге. Ожидается, что реализация проекта произойдет в 2022-2025 годах.

Между тем, в Ленобласти продолжается голосование за лучший проект по благоустройству общественных территорий.

Фото: Волховский район в соцсети ВКонтакте