В Ленобласти голосуют за благоустройство

Жители области смогут отдать свой голос за дизайн-проекты благоустройства до 30 мая.

Голосование за лучший проект в сфере благоустройства общественных территорий городов Ленобласти продолжится до 30 мая. На данный момент проголосовали уже более 32 тысяч ленинградцев. На сайте 47.gorodsreda.ru жители области могут ознакомиться с дизайн-проектами набережных, парков, спортивных, игровых и многофункциональных площадок в своих городах и отдать голос за наиболее приглянувшийся проект. Полный список проектов охватывает 27 городов Ленинградской области.

Наибольшее количество голосов привлекли проекты благоустройства Яблоневого сада в Сланцах, Парка им. 40-летия ВЛКСМ в Волхове, набережной Рядани в Пикалево, зоны отдыха вдоль Ижоры в Коммунаре, улицы Ладожской в Кировске, общественного пространства между улиц Победы-Магистральной-Дружбы-Связи во Всеволожске.

Проекты-победители будут реализованы в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: реализованный проект спортивного парка в Тосно с портала 47.gorodsreda.ru