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Как будет выглядеть "Золотой пляж" в Зеленогорске после благоустройства

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Работы будут идти около года.

С 25 июня в Зеленогорске начнут благоустраивать Золотой пляж и прилегающую к нему территорию. Об этом 11-го июня сообщила пресс-служба ГАТИ.

Благоустройство будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Работы на пляже будут идти до 30 мая 2022-го года. За это время специалисты вымостят пешеходную зону, установят опоры освещения, скамейки, урны, шезлонги, навесы. 

В 2020-м году администрация Курортного района проводила опрос среди жителей. Они голосовали за территорию, которую хотят видеть благоустроенной. В итоге больше всего голосов набрал Золотой пляж. В октябре 2020-го года были опубликованы эскизы развития будущей территории.

Также с 7 июня начались работы на улице Декабристов, 29А. Там высадят деревья, установят игровое оборудование. 

В общей сложности ГАТИ выдала 130 ордеров для проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий. 

Видео: YouTube / Артем Скворцов

Фото: gov.spb.ru

Теги: благоустройство, зеленогорск, золотой пляж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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