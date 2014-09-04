В Ленобласти задержали мужчину за смертельное избиение знакомого

Под Петербургом раскрыли гибель мужчины после мартовского избиения.

В Ленинградской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в избиении мужчины, скончавшегося от полученных травм. Операцию провели полицейские регионального Главка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с полицией Приморского района задержали 63-летнего жителя Фрунзенского района. Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления — причинении смертельных телесных повреждений знакомому. Инцидент произошёл 24 марта. На Новосибирской улице прохожие обнаружили 54-летнего мужчину с тяжёлой травмой головы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался спустя два дня, не приходя в сознание.

Следственные органы Приморского района возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. По предварительным данным следствия, в марте мужчина нанёс побои своему знакомому во время визита в квартиру. После случившегося фигурант вывез пострадавшего, находившегося без сознания, на Новосибирскую улицу в Санкт-Петербурге, где оставил его. Позже мужчину обнаружили случайные прохожие.

Задержание прошло 25 декабря на территории садоводства "Фауна" в Ломоносовском районе Ленинградской области. После этого сотрудники полиции провели обыск по месту проживания подозреваемого. В ходе мероприятия был найден тайник с оружием: автомат Калашникова, переделанный охолощённый пистолет Макарова, обрез гладкоствольного ружья, около 350 патронов различного калибра. Всё изъятое направлено на баллистическую экспертизу. Происхождение оружия устанавливается. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет около десяти судимостей.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти