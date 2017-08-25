В Ленобласти задержали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы

Мама девочки обратилась в полицию 2 февраля.

В Ленобласти задержали мужчину, который подозревается в насильственных действиях в отношении дочери сожительницы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 февраля обратилась 34-летняя женщина, проживающая в поселке Бугры. Она сообщила, что ее 42-летний сожитель с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершил в отношении ее 15-летней дочери действия сексуального характера.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 8 февраля в 12:00 у дома 14 по Колтушскому шоссе подозреваемый был задержан, изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

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Фото: Piter.tv