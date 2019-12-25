Ученик 6 класса из Гдова требовал интимные фото от 10-летнего мальчика из Ленобласти

Он был изобличен и в других подобных переписках с детьми из других регионов.

Полиция раскрыла преступление, совершенное в отношении 10-летнего жителя Ленобласти, совершенное в ноябре 2020 года. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 20 ноября 2020 года обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что в период с 22:00 19 ноября до 08:01 20 ноября 2020 неустановленное лицо, зарегистрированное в интернет-сервисе для размещения объявлений "Авито", вело переписку с ее 10-летним сыном Б. Неизвестный требовал от школьника сфотографировать свой обнаженный половой орган и переслать ему

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в городе Гдов Псковской области 7 февраля в 11:25 был задержан 13-летний ученик 6 класса. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Изъяты электронные носители, на которых обнаружены множественные переписки с различными детьми, аккаунты которых зарегистрированы в различных регионах России.

Петербуржец подозревает шурина в развращении его 12-летней дочери.

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