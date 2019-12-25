Петербуржец подозревает шурина в развращении его 12-летней дочери

Сейчас девочка с мамой живут в Финляндии.

В полицию обратился петербуржец, который подозревает шурина в насильственных действиях в отношении его несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 февраля в 20:00 обратился 48-летний петербуржец. Она рассказал, что в период с августа по декабрь 2016 года, находившийся в гостях квартиры дома 3/8 по улице Кушелевская дорога его шурин (муж сестры жены) неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери Н., 2008 года рождения.

На данный момент Н. совместно с матерью О.А., а также ее сестрой и мужем проживают на территории Финляндии. О.А. будет подавать заявление в полицию по месту жительства.

Петербуржец заявил в полицию на 15-летнюю дочь из-за ее отношений с 27-летним "Александром".

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