Петербуржец заявил в полицию на 15-летнюю дочь из-за ее отношений с 27-летним "Александром"

В своем объяснении М. сообщила, что около 3 лет назад на даче она познакомилась с мужчиной по имени "Саша". Около полугода назад она начала с ним встречаться.

В полицию обратился отец несовершеннолетней петербурженки, которую он подозревает в том, что она ведет раннюю половую жизнь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 февраля в 00:50 обратился 48-летний петербуржец. Он рассказал, что вечером 6 февраля его 15-летняя дочь М. ушла из дома и вернулась только вечером 7 февраля. Она была у знакомого по имени "Александр", которому 27 лет. Мужчина считает, что "Александр" вступал в половое сношение с его дочерью.

В своем объяснении М. сообщила, что около 3 лет назад на даче она познакомилась с мужчиной по имени "Саша". Около полугода назад она начала с ним встречаться. Пояснять что-либо об их взаимоотношениях и называть его данные она отказывается.

Семья полная, на учёте в ОДН не состоит.

В конце прошлого года несовершеннолетняя петербурженка забеременела от гражданина Китая.

Фото: Piter.tv