Она вступила с ним в половую связь по обоюдному решению.

Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от гражданина Китая. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 29 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в молодёжную консультацию поликлиники № 3 обратилась 16-летняя А. для постановки на учёт по беременности и родам.

Установлено, что А. 31 октября по обоюдному согласию вступила в половую связь с 26-летним гражданином Китая. В УВМ на данного гражданина информации нет.

А. на учёте в ПДН не состоит. Материал передан следователю по Московскому району Петербурга.

В начале декабря в Петербурге ВИЧ-диссидентка отказалась от госпитализации тяжелобольного сына.

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