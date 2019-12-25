Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от гражданина Китая. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Во вторник, 29 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в молодёжную консультацию поликлиники № 3 обратилась 16-летняя А. для постановки на учёт по беременности и родам.
Установлено, что А. 31 октября по обоюдному согласию вступила в половую связь с 26-летним гражданином Китая. В УВМ на данного гражданина информации нет.
А. на учёте в ПДН не состоит. Материал передан следователю по Московскому району Петербурга.
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Фото: pixabay
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