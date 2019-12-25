В Петербурге ВИЧ-диссидентка отказалась от госпитализации тяжелобольного сына

Врачи заподозрили у 6-летнего мальчика онкологию.

Органам опеки предстоит разобраться с 37-летней петербурженкой, которая запретила брать у своего сына анализ на ВИЧ и отказалась от госпитализации тяжелобольного ребёнка. Об этом сообщила "Фонтанка".

В среду, 2 декабря, в детскую больницу Раухфуса приехала женщина с шестилетним сыном. У мальчика были воспаления во рту. Перед проходом в приемный покой женщина категорически запретили брать у сына анализ на ВИЧ.

Мальчика поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии и взяли анализ крови, который показал возможную онкологию. Ребенка отправили в ДГБ №1 и заявили, что ему необходима госпитализация, но без матери. После этого петербурженка схватила сына и ушла. Медики заявили о произошедшем в полицию и органы опеки.

Мать ребёнка — ВИЧ-диссидентка. В 2015 году она писала письмо в Росдравнадзор с заявлением о том, что через постановку диагноза ВИЧ совершается геноцид. В том же письме она написала, что в 2013 году она была беременна сыном, а врачи в женской консультации взяли без ее разрешения анализ на ВИЧ. Диагноз подтвердился, но женщина его отвергает, потому что "она и муж ведут здоровый образ жизни". В 2015 году женщин заявляла, что ее сын абсолютно здоров, но в карте мальчика врач сделал пометки В-23 и R-75 о ВИЧ-инфекции.

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Фото: Piter.TV