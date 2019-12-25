В Ленобласти задержали мигранта, жестоко избившего посетителя ресторана

Инцидент произошел 11 октября 2020 года в Сосновом Бору.

В Приозерском районе Ленобласти задержали напавшего на посетителя ресторана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 11 октября 2020 года, тогда от дома № 10 по Озерной улице в посёлке Сосново госпитализировали в состоянии средней тяжести 22-летнего безработного мужчину. У него были сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. По данным полиции, около часа ночи в ресторане во время конфликта потерпевшего избил неизвестный.

В среду, 10 марта, по подозрению в совершении преступления в урочище Алакюль Выборгского района Ленобласти задержали 27-летнего гражданина Белоруссии.

Ранее появилось видео избиения мужчины битой в парадной на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv