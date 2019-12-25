В Ленобласти за нарушение самоизоляции оштрафовали почти 250 человек

Кроме того, возбуждено два уголовных дела.

В Ленобласти возбуждено 248 административных дел за нарушение правил, введенных на время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, оштрафованы 62 гражданина, не соблюдавшие режим самоизоляции. Санитарно-эпидемическое законодательство нарушили 50 раз. Еще 134 дела было заведено в связи с невыполнением правил поведения при угрозе возникновения режима ЧС.

Зафиксировано и два случая уголовного наказания – за распространите ложной информации о наличии военной техники на блок-постах в Тихвине и за нарушение санитарно-эпидемических правил.

Проверки исполнения жителями предписаний Роспотребнадзора и санэпиднадзора продолжаются ежедневно.

Ранее мы рассказали о том, что режим самоизоляции ужесточат в 13 населенных пунктах Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области