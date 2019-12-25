В Ленобласти возбудили первое уголовное дело за фейк о COVID-19

Фотографии бронетехники у границ Волхова оказались поддельными.

В 47-ом регионе впервые возбуждено уголовное дело за фейк о коронавирусной инфекции. Неизвестные пользователи соцсетей выкладывали фотографии с бронетехникой, утверждая, что она выставлена у границ Волосохвского района. Об этом сообщила региональная пресс-служба Следственного Комитета.

Сведения о применении военной техники на постах перед Волховом не подтвердились. Авторы постов могут быть привлечены к наказанию за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности граждан. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции.

Ранее мы рассказали о том, что блокпосты на взъезде в Волхов были установлены во вторник, 31 марта. Поскольку введение контрольно-пропускного режима возможно только при объявлении ЧС, городскому главе угрожали крупным штрафом.

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