Главе администрации Волхова грозит штраф за установку блокпостов

Представителям власти в Волхове приказали убрать с дорог блокпосты, установленные вчера, 31 марта. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.
Установка пропускных пунктов на въезде и выезде из города подразумевает объявление режима ЧС по всей стране. Так как на данный момент в России не объявлено чрезвычайное положение, администрация обязалась заменить блокпосты на пункты дежурства сотрудников ДПС и дружинников.
Кроме того, сейчас решается вопрос о выписке главе Волховского района штрафа в 400 тысяч рублей за несанкционированное зарытые границ.
Ранее мы сообщали о том, что глава Соснового Бора проверил готовность городской больницы к приему зараженных COVID-19.
Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov
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