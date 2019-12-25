Главе администрации Волхова грозит штраф за установку блокпостов

Границы города обязали открыть до объявления ЧС.

Представителям власти в Волхове приказали убрать с дорог блокпосты, установленные вчера, 31 марта. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.

Установка пропускных пунктов на въезде и выезде из города подразумевает объявление режима ЧС по всей стране. Так как на данный момент в России не объявлено чрезвычайное положение, администрация обязалась заменить блокпосты на пункты дежурства сотрудников ДПС и дружинников.

Кроме того, сейчас решается вопрос о выписке главе Волховского района штрафа в 400 тысяч рублей за несанкционированное зарытые границ.

Ранее мы сообщали о том, что глава Соснового Бора проверил готовность городской больницы к приему зараженных COVID-19.

Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov