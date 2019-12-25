В Ленобласти возбуждено 62 дела о нарушении самоизоляции

Всего меры по борьбе с инфекцией не соблюдали 79 человек.

В Ленинградской области возбуждено 62 административных дела о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Ещё 17 жителей стали фигурантами дел о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Таким образом, в общей сложности административное наказание из-за несознательного отношения к коронавирусной инфекции понесли 79 человек.

Кроме того, недавно было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации, связанной с COVID-19. Напомним, что один из пользователей Сети выложил фотографии военной техники, утверждая, что она выставлена на границах Волхова для ограничения движения.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области