В Ленобласти выявлено 43 новых случая коронавируса 

Всего заболело 743 жителя региона.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Ленинградской области зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 2 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.

На данный момент в Ленинградской области выявлено 743 случая коронавируса. Поправились 80 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 161 новый случай коронавируса.

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