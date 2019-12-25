В Ленобласти выявлено 43 новых случая коронавируса 

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Ленинградской области зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 2 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.
На данный момент в Ленинградской области выявлено 743 случая коронавируса. Поправились 80 человек.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 161 новый случай коронавируса.
Фото: Pixabay
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