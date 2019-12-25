В Петербурге зафиксировали 161 новый случай коронавируса

Всего с начала пандемии в Петербурге 3238 случаев заражения COVID-19.

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Петербурге 3238 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек, выздоровели 518 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5821 человек. На карантине находится 3735 человек, из них 49 – в обсерваторе, 493 – на самоизоляции, 3193 – контактные.

Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 800.

Фото: Piter.TV