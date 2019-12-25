За последние сутки от COVID-19 погибло 50 человек.

Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 800. Об этом сообщили представители информационного штаба по борьбе против коронавируса. На утро 27 апреля по стране зарегистрировано 794 случая гибели пациентов с подтвержденным наличием COVID-19.

По данным специалистов, за последние сутки в России скончались 50 человек с коронавирусом. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве (31 человек). В Ингушетии погибли четверо, в Рязанская области - трое, в Волгоградской - двое зараженных. По одному пациенту скончались в Ярославской, Ростовской, Нижегородской, Брянской, Ульяновской, Псковской областях, а также ХМАО, Сахе, Удмуртии и Карачаево-Черкессии.

За все время распространения эпидемии по России скончались 87 147 человек с коронавирусом. Около 45,3 тысяч пациентов умерло на территории столичного региона, Московской области (9,7 тысяч человек) и Петербурге (3,2 тысячи зараженных).

В России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.



