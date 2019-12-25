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В Ленобласти выявлен 251 новый случай заболевания COVID-19
Сегодня, 9:47
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В Ленобласти выявлен 251 новый случай заболевания COVID-19

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Показатели заболеваемости и смертности от третьей волны коронавируса в Ленинградской области продолжают устанавливать новые антирекорды.

13 июля в Ленинградской области было зарегистрировано новое рекордное количество заболевших коронавирусом: в общем счете в официальную статистику Роспотребнадзора попал 251 случай со всех районов области. Это самый высокий показатель за все время пандемии - до таких отметок не доходило и в пиковые дни второй волны в ноябре-декабре прошлого года. Итого за все время пандемии в Ленобласти официально отмечено 51938 заболевших и 45373 выздоровевших. 

От осложнений, вызванных болезнью, за минувшие сутки скончались 13 человек. 

Новые случаи заболевания отмечаются во всех районах области, включая единственный сегмент "зеленой зоны" - Кингисеппский район, в котором выявлено 11 заболевших за прошедшие сутки. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Тихвине - 15, Сланцах - 7, Луге - 8, Киришах - 11, Гатчине - 9, Выборге - 10, Мурино - 13, Всеволожске - 7, Волхове - 8. 

Накануне из-за пандемии отменили празднование Дня Ленинградской области и ввели новые ограничения для работы общепита в "красной зоне". 

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, антирекорд, вакцинация, заболеваемость и смертность, индийский штамм, ковид, коронавирус, оперативный штаб, пандемия, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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