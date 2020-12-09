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Новые ограничения в Ленобласти коснулись работы заведений общественного питания
Вчера, 20:20
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Новые ограничения в Ленобласти коснулись работы заведений общественного питания

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Продолжительность времени работы областного общепита теперь напрямую зависит от коллективного иммунитета работников.

12 июля вступили в силу новые положения постановления, регламентирующего работу организаций и деятельность граждан Ленинградской области в течение пандемии коронавируса. Внесенные в понедельник поправки относятся исключительно к заведениям общественного питания в населенных пунктах "красной зоны". 

Теперь время работы таковых организаций будет ограничено до 23 часов. Исключение составит тот процент общепита, у которого будет паспорт коллективного иммунитета - он же паспорт ковид-безопасности. Эти организации смогут принимать и обслуживать клиентов до 2 часов ночи. 

Полный текст постановления можно посмотреть по ссылке.

К "красной" зоне относятся Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. О предыдущем постановлении губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Piter.TV писал 9 июля. 

Фото: Pixabay

 

Теги: ковид-ограничения, коронавирус, ленобласть, новое постановление, общепит и вакцинация, пандемия, указ дрозденко
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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