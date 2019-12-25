Новые коронавирусные ограничения введены в Ленобласти

Губернатор Ленобласти подписал обновленное постановление о мерах по борьбе с COVID-19 в регионе.

8 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил подпись на обновленном постановлении о мерах по борьбе с распространением на территории региона коронавирусной инфекции нового типа. Внесенные изменения начнут действовать со следующего понедельника, 12 июля.

Документ переводит Приозерский район из красной в желтую зону, до 1 августа накладывает запрет на любые мероприятия в красной, а в желтой и зеленой позволяет проводить таковые лишь при наличии у всех участников необходимых документов: сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в последние полгода заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

Физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей в красной зоне отменяются; при отсутствии аудитории их также можно проводить при наличии у участников вышеупомянутых документов;

С 1 августа набор "антикоронавирусных" документов становится для работников соцучреждений обязательным.

На семейные празднества в красной зоне в кафе и ресторанах можно собирать до 10 участников, в желтой - до 15 или со справкой в случае превышения количества. То же самое относится и к ЗАГСам.

Ярмарки, цирки, детские развлекательные центры и игровые комнаты в красной зоне закрываются вплоть до новых распоряжений. МФЦ во всех районах переходят на режим работы по предварительной записи; всех прочих граждан сотрудники будут обслуживать только с документом о вакцинации.

Анализов о наличии антител более будет недостаточно для получения паспорта коллективного иммунитета - для этой цели, а также плановой медпомощи и медосмотра, необходимо предоставить справку о вакцинации, перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 или медтовод.

Работников старше 65 лет рекомендуется перевести на удаленный режим работы.

От посетителей фитнес-центров или фитнес-клубов, бассейнов, бань, заведений общепита, парикмахерских и салонов красоты будет требоваться ношение маски. Снять ее можно будет лишь для предоставления услуг: обеда, тренировки в бассейне и т.п.. В красной зоне на одного человека отводится 8 квадратных метров площади бассейна.

Полный текст постановления можно посмотреть по ссылке.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области