  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в четверг ожидается туман
Сегодня, 20:47
147
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в четверг ожидается туман

0 0

В ночь на 4 февраля температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, местами до -18 градусов.

В четверг, 3 февраля, в ленинградской области ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

В МЧС рассказали, что в некоторых районах пройдет небольшой снег. В ночь на 4 февраля температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, местами до -18 градусов, передает ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Столбики термометров днем покажут от -5 до -10 градусов, местами до -13 градусов.

Синоптики отмечают, что на дорогах ожидается гололедица. В пятницу, что 4 февраля, похолодает до -23 градусов, а 5 февраля будет ветрено – порывы составят 15 метров в секунду.

Фото: pexels
 

Теги: морозы, область, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии