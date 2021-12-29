Высота снежного покрова достигла отметки в 40 см.

Петербург обновил снежный максимум зимы. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Фото: Telegram / Погода от шефа

Утром 2 февраля на главной метеостанции города высота снежного покрова впервые с начала сезона достигла отметки в 40 см. В Ленобласти первенство удерживает город Тихвин, где снежный покров составляет 77 сантиметров.

Также Михаил Леус сообщил, что в Петербург на смену "Нади" придёт "Филина".

Фото: Piter.tv