Петербург обновил снежный максимум зимы. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Фото: Telegram / Погода от шефа
Утром 2 февраля на главной метеостанции города высота снежного покрова впервые с начала сезона достигла отметки в 40 см. В Ленобласти первенство удерживает город Тихвин, где снежный покров составляет 77 сантиметров.
Также Михаил Леус сообщил, что в Петербург на смену "Нади" придёт "Филина".
Фото: Piter.tv
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