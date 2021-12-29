В Петербург на смену "Нади" придёт "Филина"

Днём её центр окажется над западными районами Белоруссии, так что Петербург она заденет лишь своим краем.

Циклоны не оставляют в покое Северную столицу. В среду, 2 февраля, на смену "Нади" придёт "Филина". Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днём её центр окажется над западными районами Белоруссии, так что Петербург она заденет лишь своим краем. Однако этого будет достаточно, чтобы сохранить в регионе преимущественно облачную погоду и местами вызвать небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге -5..-3, по Ленобласти -7..-2 градуса. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы. В четверг, 3 февраля, похолодание продолжится, а снег постепенно прекратится.

Ночью 2 февраля температура в Ленобласти местами опустилась до -13 градусов.

Фото: Piter.tv