В Ленобласти установили первый "светящийся" пешеходный переход

Дорожники будут наблюдать за ним в течение зимы.

В Ленинградской области обустроили первый проекционный пешеходный переход. Благодаря новой технологии "светящуюся" зебру видно в темноте на расстоянии до 150 метров, рассказала пресс-служба правительства области.

Лазерные проекторы "Ленавтодор" установил на Выборгском шоссе в границах Сертолово. Особенностью технической новинки является то, что пешеходный переход будет отлично видно и зимней ночью, и при тумане, дожде, снегопаде. Также яркая световая разметка не стирается колесами.

Дорожники будут отслеживать работу перехода в течение зимы, а после сделают выводы об эффективности нововведения для региональных дорог Ленобласти. Работы проходили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные и автомобильные дороги".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 тысяч жителей Выборга проголосовали за благоустройство Садового сквера.

Фото: lenobl.ru