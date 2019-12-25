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В Ленобласти установили первый "светящийся" пешеходный переход
Сегодня, 16:03
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nadezhda_sib

В Ленобласти установили первый "светящийся" пешеходный переход

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Дорожники будут наблюдать за ним в течение зимы.

В Ленинградской области обустроили первый проекционный пешеходный переход. Благодаря новой технологии "светящуюся" зебру видно в темноте на расстоянии до 150 метров, рассказала пресс-служба правительства области.

Лазерные проекторы "Ленавтодор" установил на Выборгском шоссе в границах Сертолово. Особенностью технической новинки является то, что пешеходный переход будет отлично видно и зимней ночью, и при тумане, дожде, снегопаде. Также яркая световая разметка не стирается колесами. 

Дорожники будут отслеживать работу перехода в течение зимы, а после сделают выводы об эффективности нововведения для региональных дорог Ленобласти. Работы проходили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные и автомобильные дороги".  

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 тысяч жителей Выборга проголосовали за благоустройство Садового сквера. 

Фото: lenobl.ru

Теги: дороги, национальный проект, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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