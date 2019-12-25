10 тысяч жителей Выборга проголосовали за благоустройство Садового сквера

Работы будут проведены в 2021 году.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Выборге благоустроят Садовый сквер, расположенный между бульваром Кутузова и Московским проспектом.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, подрядчик воссоздаст сквер в соответствии с первичной планировкой 1939 года, так как сквер – объект культурного наследия.

Территории для благоустройства в 2021 году отбирали с помощью опроса, в котором приняли участие более 10000 человек. Общественная комиссия по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" подвела итоги голосования, после чего администрация Выборгского района направила заявку на участие в программе.

Подрядчик проведет озеленение территории, установит фонари, проложит дорожки. При реализации задач планируется применение инновационных приемов и элементов ландшафтной архитектуры.

Ранее мы написали о том, что во дворах на Южном валу и улице Школьной продолжается благоустройство.

Фото: администрация МО "Выборгский район"