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10 тысяч жителей Выборга проголосовали за благоустройство Садового сквера
Сегодня, 10:01
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Veskathy

10 тысяч жителей Выборга проголосовали за благоустройство Садового сквера

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Работы будут проведены в 2021 году.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Выборге благоустроят Садовый сквер, расположенный между бульваром Кутузова и Московским проспектом. 

Как сообщила пресс-служба районной администрации, подрядчик воссоздаст сквер в соответствии с первичной планировкой 1939 года, так как сквер – объект культурного наследия. 

Территории для благоустройства в 2021 году отбирали с помощью опроса, в котором приняли участие более 10000 человек. Общественная комиссия по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" подвела итоги голосования, после чего администрация Выборгского района направила заявку на участие в программе. 

Подрядчик проведет озеленение территории, установит фонари, проложит дорожки. При реализации задач планируется применение инновационных приемов и элементов ландшафтной архитектуры.

Ранее мы написали о том, что во дворах на Южном валу и улице Школьной продолжается благоустройство.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: выборг, садовый сквер
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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