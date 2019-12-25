Во дворах на Южном валу и улице Школьной продолжается благоустройство

Все работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Продолжается благоустройство дворов на улице Южный Вал 4/2 и улице Школьной, 10. Работы ведутся в рамках программы "Комфортная городская среда".

На Южном валу подрядчик заасфальтировал территорию, установил детское игровое оборудование, вазоны, урны, лавочки и ограждения. Кроме того, недавно во дворе появились новые опоры освещения со стилизованными светодиодными фонарями.

На улице Школьной заасфальтирована дворовая территория, в настоящий момент рабочие занимаются расширением парковки.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, всего в 2020 году в Выборге по данной программе благоустроено 7 дворов на улице Гагарина, 9, Гагарина, 37, Ленинградское шоссе, 51, Ленинградское шоссе, 32, улице Рубежной, 36, улице Южный Вал, 4/2, улице Школьной, 10.

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске начали строить велодорожку.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

