В Светогорске начали строить велодорожку

Работы планируют завершить летом 2021 года.

В Светогорске начинается строительство велодорожки. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, проект "Велодвижение" реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", при участии России, Финляндии и Европейского союза.

Главная цель проекта – разработать и адаптировать новые подходы к развитию велосипедного транспорта и веломаршрутов между двумя государствами.

Так, веломаршрут будет проложен в городе Светогорске. Подрядчик обустроит всю необходимую инфраструктуру. Данный веломаршрут станет ключевым в сети региональных велосипедных маршрутов.

В настоящее время ведется подготовка территории. На первом этапе будет построена велодорожка на участке вдоль улицы Спортивной и от перекрестка улицы Победы с улицы Красноармейской до улицы Барочной. Также установят фонари, зону отдыха, парковку для велосипедов.

Ведущим партнером с российской стороны стала АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Отметим, что подрядчиком выступает организация ООО "Террикон".

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске появится коворкинг.

Фото: администрация МО "Выборгский район"