В Ленобласти сокращают коечный фонд для коронавирусных больных

Власти Ленобласти сообщили о сокращении коек для больных COVID-19.

В Ленинградской области началось сокращение коечного фонда в больницах, работающих с коронавирусными больными. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что из 2678 кроватей, 989 из которых свободны, будут убраны 634: в Киришах, Приозерске, Бокситогорске и Тосно, а с 3 августа на 100 коек сократится фонд в Ломоносовской больнице.

Между тем, избыточная смертность в регионе остается на высоком уровне, а официальная статистика заболеваемости и смертности в регионе вряд ли может считаться объективной: в течение последних недель выявляется приблизительно одно и то же количество новых случаев COVID-19 в Ленобласти, а за последние два дня оно и вовсе было одинаковым, согласно данным Роспотребнадзора.

Распределение районов Ленинградской области по коронавирусным зонам выглядит следующим образом: в "красной" зоне находятся Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор; в "желтой" зоне остаются Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы и только Кингисеппский район официально числится в "зеленой" зоне.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что пандемия не отступила, но вакцинация снизила нагрузку на больницы.

Фото: Pexels