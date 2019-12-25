В Ленинградской области выявлено 244 новых случаев коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в 47 регионе остаётся без существенных изменений.

25 июля в Ленинградской области зарегистрировали 244 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Официальная статистика заболеваемости и смертности сохраняется практически неизменной на протяжении двух недель. Более того, одинаковое количество заболевших официальная статистика демонстрирует два дня подряд. 10 человек умерли за воскресенье от последствий болезни; днем ранее их количество было равно 12.

Наибольшее число заражений коронавирусной инфекцией также отмечено примерно в одних и тех же населённых пунктах: 19 в Тихвине, 8 в Киришах, 7 в Кингисеппе, 7 в Гатчине, 13 в Выборге, 8 во Всеволожске. Реальную картину пандемии в Ленобласти эти данные, скорее всего, не отражают.

Накануне, во время парада ВМФ, на набережных Петербурга произошло массовое скопление людей с нарушением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Фото: ВКоктакте/Минус коронавирус. Ленобласть