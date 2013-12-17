Эргашев заявил, что пандемия не отступила, но вакцинация снизила нагрузку на больницы

В среду стало известно, что в городе привилось 1,2 млн человек.

Благодаря быстрым темпам вакцинации в Петербурге снизилась нагрузка на больницы. Об этом сообщил вице-губернатор региона Олег Эргашев на своей странице в "ВКонтакте".

По словам политика, ковидные больницы постепенно переходят в обычный режим работы. Так, Мариинская больница и больница святителя Луки с понедельника, 26 июля, начнут принимать плановых пациентов.

Эргашев отмечает, что коронавирус не отступил. Он рекомендует всем жителям Северной столицы скорее привиться, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку. По его сведениям на 21 июля, за весь период с начала пандемии в Петербурге вакцинировались 1,2 млн человек. Полностью завершили цикл вакцинации более 830 тыс. граждан.

Ранее на Piter.tv сообщили, что почти 2 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошедшие сутки.

Фото: Piter.tv