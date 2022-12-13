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В Ленобласти проверят школу, где ребенок раздробил пальцы на уроке труда
Сегодня, 20:00
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В Ленобласти проверят школу, где ребенок раздробил пальцы на уроке труда

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Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали переломы пальцев и другие травмы. 

В Ленинградской области прокуратура проверяет школу, где 14-летний мальчик повредил пилой пальцы на уроке труда. Инцидент произошел в Волхове. Об этом сообщили на портале "Аиф Петербург".

Напомним, в субботу, 4 февраля, мальчик работал с  циркулярной пилой на уроке технологии. У него дрогнула рука, в результате чего подросток повредил пальцы.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали переломы  и другие травмы. 

Ранее на Piter.tv: избивший таксу живодер считает, что не сделал ничего плохого .

Фото: Pxhere

 

Теги: волхов, прокуратура, ребенок раздробил пальцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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