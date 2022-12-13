В Ленобласти проверят школу, где ребенок раздробил пальцы на уроке труда

В Ленинградской области прокуратура проверяет школу, где 14-летний мальчик повредил пилой пальцы на уроке труда. Инцидент произошел в Волхове. Об этом сообщили на портале "Аиф Петербург".
Напомним, в субботу, 4 февраля, мальчик работал с циркулярной пилой на уроке технологии. У него дрогнула рука, в результате чего подросток повредил пальцы.
Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали переломы и другие травмы.
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Фото: Pxhere
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