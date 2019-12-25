В Ленобласти прошли первые рейды лесных «летучих отрядов»

Проверки недавно созданных оперативных бригад выявили множественные нарушения пожароопасного режима в Ленобласти.

В Приозерском районе Ленинградской области прошли первые проверки противопожарного летучего отряда, созданного по инициативе главы региона Александра Дрозденко. Результатом инспекции "Гряды Вярямянселькя" стали восемь штрафов за разведенные костры, выставленные палатки и припаркованные в лесу автомобили. С нарушителями режима пожароопасности были проведены и разъяснительные беседы об особенностях поведения во время сезона повышенной пожароопасности: главным напоминанием отдыхающим стало то, что посещение лесов Ленобласти закрыто полностью, не говоря уже о разведении огня.

В составе отряда были лесничие, сотрудники эконадзора и МЧС, полицейские и зампредседателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Ранее, в преддверии аномально жарких выходных и массового выезда ленинградцев и петербуржцев на природы, власти Ленобласти анонсировали усиленные меры безопасности в местах отдыха.