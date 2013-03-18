Для контроля за соблюдением противопожарного режима в Ленобласти создадут "летучие отряды"

В регионе усиливаются меры по защите лесов от огня.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с руководителями районных администраций, на котором обсуждалось повышение класса пожароопасности и выполнение мероприятий по охране лесов от огня. Глава Ленобласти отметил, что человеческий фактор остается основной причиной возникновения лесных пожаров - сейчас в регионе действует запрет посещения леса, разведения огня, но "половина всех жителей сейчас на водоемах", - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатором было дано поручение организовать сводные команды по проверке исполнения правил противопожарной безопасности в лесу - в летучие отряды войдут специалисты эконадзора, своих сотрудников представят "Ленобллес", комитет правопорядка, органы местного самоуправления и добровольные дружины

Недавно к тушению лесного пожара под Сосновым Бором были привлечены не только пожарные, но и военные.

Фото: Pixabay .