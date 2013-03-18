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Для контроля за соблюдением противопожарного режима в Ленобласти создадут "летучие отряды"
Вчера, 17:10
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Для контроля за соблюдением противопожарного режима в Ленобласти создадут "летучие отряды"

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В регионе усиливаются меры по защите лесов от огня.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с руководителями районных администраций, на котором обсуждалось повышение класса пожароопасности и выполнение мероприятий по охране лесов от огня. Глава Ленобласти отметил, что человеческий фактор остается основной причиной возникновения лесных пожаров - сейчас в регионе действует запрет посещения леса, разведения огня, но "половина всех жителей сейчас на водоемах", - подчеркнул Александр Дрозденко. 

Губернатором было дано поручение организовать сводные команды по проверке исполнения правил противопожарной безопасности в лесу - в летучие отряды войдут специалисты эконадзора, своих сотрудников представят "Ленобллес", комитет правопорядка, органы местного самоуправления и добровольные дружины

Недавно к тушению лесного пожара под Сосновым Бором были привлечены не только пожарные, но и военные. 

Фото: Pixabay . 

Теги: дрозденко, ленобласть, ленобллес, летучие отряды, огонь в лесу, противопожарный режим, человеческий фактор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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