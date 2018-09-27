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В Красносельском районе прошел град размером с перепелиные яйца
Сегодня, 16:46
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nastya960

В Красносельском районе прошел град размером с перепелиные яйца

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Синоптики обещали в пятницу ливни и грозу.

В Горелово Красносельского района прошли осадки в виде града. Очевидцы публикуют в социальных сетях град, размером с перепелиное яйцо.

Петербуржцы в комментариях отмечают, что град прошел и на Гражданском проспекте. Правда, он был не такой крупный. С утра синоптики обещали, что в пятницу по Петербургу ударит гроза, сотрудники МЧС дали правила поведения при ливне и грозе. Однако, в большинстве районов Петербурга пока что не было ни дождя, ни грозы. 

Гореелово – муниципальный округ, муниципальное образование в составе Красносельского района Санкт-Петербурга. Расположен в юго-западной части города. 

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

 

Теги: горелово, град, гроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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