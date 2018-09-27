В Красносельском районе прошел град размером с перепелиные яйца

Синоптики обещали в пятницу ливни и грозу.

В Горелово Красносельского района прошли осадки в виде града. Очевидцы публикуют в социальных сетях град, размером с перепелиное яйцо.

Петербуржцы в комментариях отмечают, что град прошел и на Гражданском проспекте. Правда, он был не такой крупный. С утра синоптики обещали, что в пятницу по Петербургу ударит гроза, сотрудники МЧС дали правила поведения при ливне и грозе. Однако, в большинстве районов Петербурга пока что не было ни дождя, ни грозы.

Гореелово – муниципальный округ, муниципальное образование в составе Красносельского района Санкт-Петербурга. Расположен в юго-западной части города.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург