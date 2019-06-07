К вечеру пятницы по Петербургу может ударить гроза

Однако свежее в городе не станет.

К вечеру пятницы, 7 июня, по Петербургу может ударить гроза. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса.

Специалист рассказал, что сегодня над Северной столицей пронесется циклонический вихрь из Поморья. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы. Однако свежее в городе не станет.

Температура воздуха 7 июня прогреется до плюс 29-31 градуса. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с.

Леус отметил, что сегодня может быть побит температурный максимум для 7 июня. Последний рекорд принадлежит 1988 году, когда столбик термометра показывал плюс 29,8 градусов.

Ранее мы писали, что четверг стал самым жарким днем в Петербурге с начала года.

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