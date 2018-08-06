Четверг стал самым жарким днем в Петербурге с начала года

В этот день столбик термометра поднимется до плюс 31 градуса.

Четверг, 6 июня, стал самым жарким днем с начала 2019 года. В этот день синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 31 градусов. Об этом пишет "Фонтанка".

Как рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус, жара пришла в Северную столицу вместе с антициклоном. Однако он постепенно уходит на северо-восток, в Москву. Сейчас же в городе на Неве ясно и солнечно.

На этой неделе температура воздуха превысит среднюю климатическую норму на 9-10 градусов. Термометры будут показывать плюс 29-31 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 766 мм рт столба.

Спасатели просят горожан быть осторожными в аномальную жару. Она продержится в городе на Неве до 9 июня. После в Петербурге немного похолодает, и польют дожди.

Фото: pixabay.com