Напомним, 6 июня столбик термометра в городе поднимется до плюс 31 градуса.

Спасатели рассказали петербуржцам, как защититься от жары. В ближайшее время в городе и Ленобласти ожидается аномально высокая температура, превышающая среднесуточные значения на 7 и более градусов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, во время жары стоит поддерживать прохладную температуру дома. Днем нужно закрывать окна и ставни и защищать жилье от прямых солнечных лучей.

В эти дни стоит избегать физической нагрузки, стараться не выходить на улицу или находиться в тени. Не забывайте надевать головные уборы и солнцезащитные очки. Помните про детей и животных. Не оставляйте их в закрытых душных помещениях, особенно в припаркованных автомобилях.

Чтобы не допустить перегрева тела, необходимо пить много воды и как можно чаще принимать прохладный душ, делать компрессы и обертывания.

Также спасатели просят горожан не быть равнодушными друг к другу. Если кому-то стало плохо, не проходите мимо и окажите ему первую помощь. Постарайтесь как можно быстрее переместить этого человека в прохладное место, измерьте ему температуру и дайте воды.

Напомним, в четверг, 6 июня, столбик термометра в Петербурге поднимется до плюс 31 градуса.

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