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Петербуржцев предупредили об аномальной жаре в четверг
Сегодня, 15:18
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Alena_Zinovieva

Петербуржцев предупредили об аномальной жаре в четверг

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Столбик термометра поднимется до плюс 31 градуса.

Петербуржцев предупредили об аномальной жаре в четверг, 6 июня. В этот день столбик термометра поднимется до плюс 31 градуса. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По словам специалистов, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Осадков в этот день не ожидается. Атмосферное давление будет мало меняться. В прибрежных районах будет немного прохладнее. Столбик термометра у воды поднимется до плюс 26 градусов.

Ранее мы писали, что этой весной погода в Петербурге побила несколько рекордов.

Фото: pixabay.com

Теги: жара, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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