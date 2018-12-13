Этой весной погода в Петербурге побила несколько рекордов

Самыми теплыми днями стали 20-21 мая, когда воздух прогрелся до плюс 26-28 градусов.

Этой весной погода в Петербурге побила несколько температурных рекордов. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на слова руководителя группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Натальи Мироничевой.

В марте, апреле и мае температура в городе на Неве была выше климатической нормы на 2-3 градуса. При этом март оказался более дождливым, чем апрель.

Так, в первый месяц весны специалисты насчитали 19 солнечных дней, в апреле — 28 (что большая редкость для этого месяца), а в мае — 17. Также в марте был побит абсолютный температурный рекорд. В Международный женский день воздух прогрелся до плюс 7,5 градусов. Подобное наблюдалось лишь в 2015 году, когда столбик термометра показывал плюс 7,2 градуса.

Самыми теплыми днями этой весны стали 20-21 мая, когда в Петербурге было плюс 26-28 градусов.

Ранее мы писали, что в среду в Санкт-Петербурге ожидается гроза и сильный ливень.

Видео: YouTube