В среду в Санкт-Петербурге ожидается гроза и сильный ливень

Днем столбик термометра поднимется до + 20 градусов, ночью прохладнее +14.

На среду, 29 мая, в Санкт-Петербурге обещана теплая погода, но с ливнями и грозой.

Синоптики на среду обещали теплую, но дождливую погоду. Столбик термометра днем поднимется до отметки в +20 градусов, ночью прохладнее +11 - +14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность с кратковременными ливнями и грозами в отдельных районах Петербурга.

Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду с порывами во время грозы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление останется прежним и существенно не изменится.

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