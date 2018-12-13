Петродворцовый район Петербурга планируют застроить жильем для очередников

В новом микрорайоне будут две новые школы и детские сады, а также медучреждения и магазины.

На совещании по вопросу увеличения объемов ввода жилья и наращиванию темпов жилищного строительства было решено задействовать площади Петродворцового района Санкт-Петербурга для строительства жилого микрорайона и расселить туда очередников.

Сообщается, что земли в размере общей площадью 79,96 га решено отдать под строительство жилья для очередников. В новом проекте выделено 21 участка под новые жилые дома общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, что покрывает годовую потребность Санкт-Петербурга.

В новом микрорайоне планируется и развитая инфраструктура: две школы вместимостью более 800 детей каждая, три детских садика, художественная и музыкальная школы, а также больницы и поликлиники.

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