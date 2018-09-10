МЧС дало петербуржцам правила поведения при грозе

В ближайшие 1-3 часа в Петербурге ожидаются гроза и ливни. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу дает рекомендации петербуржцам.
При грозе:
Если вы дома, то:
- не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
- нужно держаться подальше от электропроводки, антенн;
- следует отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.
Если вы на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья;
- в лесу стоит укрыться среди низкорослой растительности;
- нельзя купаться в водоемах;
- нельзя бегать, ездить на велосипеде;
- оставайтесь в автомобиле, закройте окна.
Если ударила молния:
- человека нужно раздеть, облить голову холодной водой, обернуть тело мокрым холодным покрывалом, вызвать скорую.
при сильном ливне:
- лучше остаться дома или на работе;
- если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
- если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.
При возникновении ЧС необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".
Фото: pixabay
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