МЧС дало петербуржцам правила поведения при грозе

По прогнозу погоды, в ближайшие 1-3 часа в Петербурге ожидаются ливни и гроза.

В ближайшие 1-3 часа в Петербурге ожидаются гроза и ливни. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу дает рекомендации петербуржцам.

При грозе:

Если вы дома, то:

- не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;

- нужно держаться подальше от электропроводки, антенн;

- следует отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья;

- в лесу стоит укрыться среди низкорослой растительности;

- нельзя купаться в водоемах;

- нельзя бегать, ездить на велосипеде;

- оставайтесь в автомобиле, закройте окна.

Если ударила молния:

- человека нужно раздеть, облить голову холодной водой, обернуть тело мокрым холодным покрывалом, вызвать скорую.

при сильном ливне:

- лучше остаться дома или на работе;

- если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

- если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

При возникновении ЧС необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".

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